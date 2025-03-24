24 марта 2025, 17:36
На самокатах запретят кататься в центре Петрозаводска
Ограничения для пользователей СИМ вводят в карельской столице с середины апреля
фото: unsplash.com
Ограничение вводят для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Петрозаводске. В мэрии считают, что меры увеличат безопасность на дороге.
С 14 апреля на средствах индивидуальной мобильности запретят передвижение на участке Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса.
К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочее.