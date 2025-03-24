24 марта 2025, 16:52
Почти 6000 заболевших ОРВИ зарегистрированы в Карелии за неделю
Целая школа закрыта на карантин в республике из-за большого количества заболевших
Фото: «Петрозаводск говорит»
За прошедшую неделю в Карелии выявлены почти 6000 случаев заболевания ОРВИ. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, эпидемический порог не превышен ни в Карелии, ни в Петрозаводске.
На прошедшей неделе из-за повышенной заболеваемости была закрыта на карантин школа в Пудоже. Также закрыты 27 классов в школах республики и четыре группы в детских садах.
За неделю также выявлены 12 случаев коронавируса.