24 марта 2025, 16:52
Общество

Почти 6000 заболевших ОРВИ зарегистрированы в Карелии за неделю

Целая школа закрыта на карантин в республике из-за большого количества заболевших
Фото: «Петрозаводск говорит»

За прошедшую неделю в Карелии выявлены почти 6000 случаев заболевания ОРВИ. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидемический порог не превышен ни в Карелии, ни в Петрозаводске.

На прошедшей неделе из-за повышенной заболеваемости была закрыта на карантин школа в Пудоже. Также закрыты 27 классов в школах республики и четыре группы в детских садах.

За неделю также выявлены 12 случаев коронавируса.

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Метки: 
ОРВИ
карантин
Школа
Пудож
Роспотребнадзор
новости Карелии