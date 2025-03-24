Почти 6000 заболевших ОРВИ зарегистрированы в Карелии за неделю

За прошедшую неделю в Карелии выявлены почти 6000 случаев заболевания ОРВИ. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидемический порог не превышен ни в Карелии, ни в Петрозаводске.

На прошедшей неделе из-за повышенной заболеваемости была закрыта на карантин школа в Пудоже. Также закрыты 27 классов в школах республики и четыре группы в детских садах.

За неделю также выявлены 12 случаев коронавируса.