Аварийные дома сносят в историческом центре Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске вблизи стадиона «Спартак» приступили к сносу дома, расселенного в рамках предыдущей программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. На территории, ограниченной улицами Гоголя, Антикайнена, Герцена и Стародревлянским проездом, планируют построить современный жилой комплекс. Работы ведет компания «Стройинвест КСМ». Проект реализуют благодаря механизму комплексного развития территории, когда застройщик обязуется расселить и снести аварийные дома, построив на их месте новые.

В Петрозаводске таким образом преобразятся несколько кварталов. В ходе выездного совещания Артур Парфенчиков и Инна Колыхматова обсудили планы по реализации проектов КРТ.

Практически в каждом районе города есть места концентрации аварийных домов. Их необходимо сносить, а территорию облагораживать. Многие дома признаны аварийными после 2017 года. Это значит, что жители ждали бы расселения десять лет и больше. Используя механизм КРТ, мы значительно сокращаем эти сроки. За счет застройщика люди получат комфортное жилье гораздо раньше. Для города же это возможность строить современные жилые комплексы со всей необходимой инфраструктурой, зонами отдыха и «точками притяжения, – рассказала Инна Колыхматова.

В рамках комплексного развития территорий в Петрозаводске планируют обновить жилые кварталы в центре города, на Кукковке, Октябрьском, Первомайском и Зареке. Помимо квартир, здесь также будут размещены социальные учреждения.

Благодаря механизму КРТ часть помещений на первых этажах будущих жилых домов передадут городу. На улице Гоголя, например, 100 квадратных метров планируем использовать под дополнительное образование. В новом жилом квартале на улице Кирова рассматриваем возможность размещения объекта социального назначения – городу будет передано порядка 500 квадратных метров,

– отметил Глава Карелии.

Также Артур Парфенчиков отметил, что привлечение средств инвесторов при комплексной застройке территории в Петрозаводске позволяет рачительно использовать бюджетные средства.

Мы понимаем важность задачи, которая стоит перед республикой – нам предстоит расселить 4200 домов, 670 из них в Петрозаводске. Решаем ее комплексно. Ожидаем принятие новой федеральной программы. На этот год предусмотрели в региональном бюджете почти миллиард рублей на софинансирование программы расселения аварийного жилья - депутаты Законодательного Собрания нас поддержали. Чем больше мы расселим домов с помощью КРТ, тем больше средств сможем направить в районы,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Фото: пресс-служба Правительства Карелии