На Северо-Западе выросло число DDos-атак на ИТ и транспортные компании

Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в третьем квартале 2024 года.

На долю Северо-Западного федерального округа пришлось 12,9% от общего объёма DDoS-атак на веб-ресурсы компаний в третьем квартале 2024 года. Лидерами по количеству инцидентов стали интернет-ресурсы Центрального федерального округа с долей 29%. На втором месте Уральский федеральный округ – 18,2%. Замкнул тройку Сибирский федеральный округ– 13,7% атак от общего объёма.

В целом по стране в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 инцидентов. В общей сложности за третий квартал МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций.

Сравнимый по интенсивности относительный прирост также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70% рост – в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в третьем квартале стал и рост количества DDoS-атак на образовательные и научные организации.

Больше всего – 44,5% DDoS-атак – в третьем квартале пришлось на сентябрь, 31,6% – на июль, 23,9% – на август. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась свыше 72 часов, от нее защитили столичную компанию финансовой сферы. Это рекордная по длительности DDoS-атака на российские веб-ресурсы, зафиксированная МТС RED в 2024 году.

МТС RED – это экосистема технологий, сервисов и услуг кибербезопасности, которая решает широкий спектр задач заказчиков в части снижения киберрисков. Портфель MTС RED включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA), повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness). МТС RED также ведет разработку собственных решений в области сетевой безопасности.

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