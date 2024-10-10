Старейший завод в Питкяранте подключили к газу

В четверг старейшее градообразующее предприятие Питкяранты - целлюлозный завод ООО «РК-Гранд» - подключили к природному газу. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума. Старт к пуску газа дал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер:

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию новые объекты газификации и догазификации в 25 регионах России. Теперь еще больше российских семей, объектов социальной сферы, промышленных предприятий смогут пользоваться природным газом – самым надежным, чистым и экономичным источником энергии и тепла. Газификация страны - это новое качество жизни россиян. Цели и задачи, которые поставлены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках программы газоснабжения и газификации и программы догазификации, будут выполнены в срок и качественно».

Пуску газа на «РК-Гранд» предшествовала большая работа АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» во взаимодействии с правительством Карелии. В рамках реализации проекта с мазута на природный газ переведут ТЭЦ и известерегенерационную печь химического цеха.

Для этих целей построена газораспределительная сеть протяженностью 420 метров. В настоящее время завершена первая часть проекта - перевод на газ известерегенерационной печи химического цеха, где сейчас выполняются пуско-наладочные работы. Подключение ТЭЦ запланировано вторым этапом в августе 2025 года.

«Газификация предприятия «РК-Гранд» предполагает большой экономический эффект — завод сократит расходы на приобретение топлива практически в 2 раза. Кроме того, газификация позволит улучшить условия труда работников»,

- приветствовал от имени главы Карелии Артура Парфенчикова премьер-министр правительства региона Александр Чепик.

«Еще один объект нашей республики получил возможность пользоваться современным энергоресурсом. Чуть более года назад природный газ пришёл в первые домовладения в Питкяранте, и уже сегодня мы принимаем участие в запуске газа на крупнейшем промышленном предприятии города. Уверены, это выгодное энергетическое решение для его эффективной деятельности. Это знаковое событие и для компании, и для Карелии, и для «Газпром газораспределение Петрозаводск». Мы убеждены, что развитие промышленности является неотъемлемой частью комплексного развития нашей республики, и для нас важно, что мы вносим в это свой вклад», - отметил главный инженер - первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Сергей Петрушенков.

Заместитель гендиректора - исполнительный директор ООО «РК-Гранд» Анна Горковенко подчеркнула, что газификация даст возможность модернизировать действующие производственные процессы.

«Безусловно, проект газификации предприятия «РК-Гранд» станет важной поддержкой в развитии, модернизации производства. Мы ждали появления природного газа более десяти лет. Большое значение имеет экологическая составляющая, в перспективе мы сможем отказаться от мазутного хозяйства, сделать рабочие места наших сотрудников более технологичными и увеличить выработку почти на треть», - сказала Анна Горковенко.

Напомним, ранее старт пуску газа в Питкярантский округ дал глава Карелии Артур Парфенчиков. Природный газ подвели к Питкяранте по новому трубопроводу протяженностью 123 километра.

«Нет ничего более выгодного и экономичного как для производителей, так и для жителей, как использование природного газа», - подчеркнул Артур Парфенчиков. // фото с сайта правительства РК