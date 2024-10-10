«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада

Общестроительные работы на объекте завершены, выполнена отделка фасадов, кровельные работы, устройство наружных инженерных сетей. В настоящее время выполняется благоустройство территории, в том числе укладка брусчатки, устройство ограждения, установка малых архитектурных форм, а внутри здания ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей.

Детский сад будет передан заказчику с полной отделкой, оборудованием и мебелью. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

Подробно о ходе строительства рассказал производитель работ компании «КСМ» Максим Гусев.

//Фото: пресс-служба КСМ