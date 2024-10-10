«Карелия Палп» продолжает знакомить школьников с профессиями

В рамках ежегодных мероприятий более 400 учащихся познакомили с профессиями отрасли: рассказали о процессе производства бумаги от лесозаготовки, транспортировки и изготовления до лесовосстановления.

Впервые профориентационное занятие для учащихся четвертых классов кондопожских школ состоялось в 2022 году и было приурочено ко Дню работника леса. Учителя рассказали детям о том, какие этапы переработки проходит древесина до превращения в бумагу, а также познакомили с азами ответственного лесопользования. Цель, которую ставят перед собой инициаторы тематических уроков — через знакомство с природой и с историей родного края сформировать у учащихся представление о работе предприятий «Карелии Палп», заинтересовать, увлечь профессиями лесопромышленного комплекса.

Дети младшего школьного возраста еще не делят виды деятельности на «престижные» и «непрестижные», современные и архаичные, а потому их круг выбора значительно более широкий, чем у старшеклассников,

— размышляет Эмилия Савостикова, учитель начальных классов Кондопожской школы № 1.

Чтобы школьник впоследствии мог сделать осознанный выбор, его нужно знакомить с большим количеством профессий. Сегодняшний «урок леса» перенес детей на бумажном самолетике в мир специальностей лесопромышленной отрасли. Ребята узнали много нового про лес и востребованные в нашем городе профессии. Уверена, что занятие побудило их задуматься и присмотреться к представленным специальностям. Тематические занятия способствуют осознанию ребенком важности и нужности каждой профессии, воспитывают ответственность и любовь к труду,

- считает она.

За три года в «уроках леса» приняли участие более 1100 школьников карельского города бумажников, занятия стали доброй традицией, заложили крепкую основу сотрудничества «Карелии Палп» с общеобразовательными учреждениями Кондопоги.

Зачастую талантливые выпускники кондопожских школ с высокими результатами ЕГЭ покидают родной город и регион в пользу лучших, на их взгляд, образовательных и карьерных перспектив. Молодежь не видит возможностей для реализации своего потенциала дома. Наша задача – с ранних лет знакомить детей с разнообразием профессий и сфер деятельности. Ведь работать над интересными проектами и развиваться можно и в родном городе,

— отметил директор Кондопожской школы №1 Наталья Макарова.

В «Карелии Палп» ведут планомерную работу с учебными заведениями, начиная с дошкольных учреждений, заканчивая вузами.

Бренд «Сделано в Кондопоге», сложившийся из мнений наших клиентов, известен во многих странах мира, и нам важно, чтобы жители города, в котором мы производим наш продукт, с малых лет имели представление о том, как и благодаря чьему труду он появляется на свет. Наша задача шире, чем привлечь внимание к профессиям отрасли. За годы профориентационной работы мы поняли, насколько важно не только поддерживать у молодого поколения интерес к специальностям, востребованным на наших предприятий, но и формировать у нового поколения бумажников и лесохозяйственников желание продолжить дело отцов, дедов и прадедов, а это уже вопрос трудовых традиций, возрождать и поддерживать которые – задача как производственников, так и отрасли, и страны,

— подчеркнул генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

//Фото: пресс-служба группы компаний "Карелия Палп"