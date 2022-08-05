На севере Карелии выпал град размером с перепелиное яйцо

Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Кестеньга в Лоухском районе. Об этом рассказали местные жители порталу «Республика».

По словам очевидцев, началось все с грозы в 19:20, после которой и выпал град. Процесс длился пару минут. Старожилы отмечают, что подобные осадки были здесь более 10 лет назад.

«У меня было чувство, как будто кидают камни на крышу. Мы сразу после этого чуда побежали проверять состояние парника. К сожалению, все цветочки полегли на грядках. Град в виде кусочков льда лежал повсюду»,

рассказала одна из жительниц поселка. О погоде на выходные читайте здесь. Фото: rk.karelia.ru.