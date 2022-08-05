Планы на выходные может сорвать погода

Синоптики предупреждают жителей Карелии об ухудшении погодных условий в выходные дни. Нас ожидают дожди, грозы, град, а также усиление ветра и понижение температуры в ночь с субботы на воскресенье.

По данным Гидрометеослужбы, в субботу, 6 августа, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южных направление 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18ºС. Но уже днем погода испортится. Местами по республике, начиная с западных районов, ожидаются сильные дожди, грозы, град. При грозах ветер усилится до 15-20м/с., а тепло останется: +24…+29ºС, местами до +31ºС.

Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся и в ночь на воскресенье. Днем ветер сменит направление на западное и будет достигать в порывах до 14м/с. Температура воздуха ночью снизится до +12...+14°С, днем воздух прогреется до +19...+21°С. Атмосферное давление будет расти. Фото: pxhere.