На севере Карелии неизвестные портят светильники

В Костомукше на минувшей неделе была сбита опора освещения по улице Мира, 7/1. Ни транспортное средство, ни тот, кто был за рулем, так и не были установлены.

«Удар был такой силы, что светильник улетел в неизвестном направлении. Теперь данный участок никак не освещен»,

- сообщается на официальной странице органов местного самоуправления.

Подчеркивается, что это не первый случай в этом году. Ранее на шоссе Горняков была сбита опора, неизвестные с места происшествия скрылись.

Жителей и гостей города просят быть внимательными на дорогах, а также бережнее относиться к имуществу города. (фото vk.com)