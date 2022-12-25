25 декабря 2022, 17:10
На Рождество Google запустил сайт для «слежки» за Санта Клаусом
Перемещение зимнего волшебника можно отслеживать по специальному радару
Компания Google традиционно запустила сервис для наблюдения за перемещениями Санта Клауса накануне католического Рождества. Специальный радар якобы показывает, где сейчас находится зимний волшебник и сколько подарков вручил.
Согласно традиции, Санта Клаус начинает свое кругосветное путешествие 24 декабря. Он едет на девяти оленях с главным помощником - олененком Рудольфом.
В итоге волшебник прибудет на Северный полюс, успев подарить миллиарды подарков. // фото: freepik.com