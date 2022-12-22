Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на 37-е место в рейтинге ФИФА. Обновленный рейтинг представлен на сайте организации.

Ранее подопечные Валерия Карпина располагались на 33-й позиции. Таким образом, российская сборная опустилась на четыре строчки.

Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бразилии. На второе место переместились победители чемпионата мира - команда Аргентины. Серебряные призеры мундиаля из Франции расположились на третьем месте. // Фото: unsplash.com