На российско-латвийской границе скопление 450 машин

На российско-латвийской границе перед пунктом пропуска Убылинка в Псковской области образовалась очередь из транспортных средств международной перевозки. Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, на сегодняшний день с российской стороны очередь из грузовиков составляет 120 единиц, на въезд в страну со стороны Латвии – около 330.

«Данная ситуация повторяется с регулярной периодичностью. Выпуск оформленных машин с территории российского пункта пропуска затруднен в связи с неравномерной работой латвийского пункта пропуска «Гребнево». По-прежнему латвийская сторона работает неритмично, водителям приходится ждать их разрешения. Обращаем внимание перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности на сложившуюся ситуацию и рекомендует выбирать другие маршруты»,

- предупредила пресс-секретарь Псковской таможни Надежда Дементьева.

На 2 августа этих разрешений для въезда на пункт пропуска сопредельной стороны ожидали 30 большегрузов. При этом латыши обслуживают примерно по две машины в час. Так же затруднен пропуск легковушек. Сейчас в ожидании около 10 авто. Фото: sztu.customs.gov.ru.