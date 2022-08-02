В Карелии продолжают восстанавливать леса от прошлогодних пожаров

По итогам прошлого года Карелия вошла в список регионов, наиболее пострадавших от лесных пожаров. В региональном минприроды была разработана комплексная программа по лесовосстановлению на участках, пострадавших от огня. Как сообщили в ведомстве, Рослесхоз одобрил заявку на ее реализацию.

На программу, которую планируют выполнить к 2024 году, выделено 25,5 млн рублей, сообщили в ведомстве. Обширный комплекс мероприятий предусматривает проведение санитарно-оздоровительных рубок и уборку горельников, а также посадку молодых сеянцев сосны и ели. Хорошая новость в том, что санитарные рубки не затронут половину пострадавших деревьев – по данным лесопатологов, в течение 2 лет они могут восстановиться самостоятельно.

Сейчас лесопатологи из Москвы и Санкт-Петербурга определяют объемы необходимых санитарных рубок и будущих лесопосадок. Обследования проходят в Пряжинском, Сегежском и Суоярвском районах республики. Работы завершаться в ноябре. Всего за время действия программы специалисты обследуют более 7,5 тысяч га леса. Фото: ecology.gov.karelia.ru.