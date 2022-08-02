Волонтеры ликвидировали стихийную свалку в Сегежском районе

В лесном массиве у деревни Полга Сегежского района 40 добровольцев приняли участие в уборке несанкционированной свалки. Всего эко-добровольцами было собрано 28 кубометров мусора.

Как сообщили в пресс-службе минприроды республики, акция по уборке леса от бытового мусора проходила в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». В мероприятии приняли участие сотрудники Петрозаводского управления ОЖД, Сегежского лесничества, местной администрации, а также местные жители. В благодарность за уборку 28 кубометров мусора все волонтеры получили в подарок от ведомства экосумки.

Напомним, в мае добровольцы убрали берег озера в городе Костомукша, в конце июня – Беломорские петроглифы, а в середине июля – берег озера Линдозера в Карелии. Также в порядок привели около двух километров тропы от деревни Выгостров до Залавруги, где находятся наскальные изображения эпохи неолита. Фото: ecology.gov.karelia.ru.