Умерших домашних животных необходимо кремировать

В мэрии Петрозаводска горожанам напомнили о порядке утилизации умерших или погибших домашних животных. Их тела необходимо кремировать, обратившись в специализированную организацию.

В соответствии с приказом федерального министерства сельского хозяйства от 26 октября 2020 № 626 к биологическим отходам, требующим утилизации, в числе прочих относятся умершие животные. Их захоронение во избежание нарушений санитарно-эпидемиологических требований нельзя производить в лесопарковых зонах, на пустырях, старых или действующих городских кладбищах, а также любых общественных территориях, напомнили в пресс-службе городской администрации.

«Также недопустимо выбрасывать в мусорные контейнеры, предназначенные для сбора ТКО, в овраги, ямы или водоемы. Погибших животных необходимо кремировать»,

- отметили специалисты.

Для этого горожане могут обратиться в специализированные организации. Так, например, в Петрозаводске данную услугу оказывает государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветеринарии и консультирования». К слову, сотрудники мэрии на основании обращений местных жителей проводит регулярные рейды по выявлению фактов незаконного захоронения домашних животных на общественных территориях. Фото: unsplash.