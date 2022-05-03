На Радоницу при подъездах к кладбищам собрались километровые пробки

В этом году Радоница выпала на майские выходные, и тысячи жителей Петрозаводска устремились на кладбища, чтобы помянуть усопших близких. Однако православная традиция спровоцировала огромные пробки.

На подъездах к Вилговскому и Бесовецкому кладбищам стоят сотни машин, ожидая своей очереди. Фото, на которых видны вереницы авто, прислал читатель «Петрозаводск говорит». Аналогичные снимки заполонили соцсети. Причем, очевидцы отмечают 10-километровые пробки в направлении Вилги и Бесовца и обратно.

К слову, подобная ситуация сложилась в не только в Карелии. В других региона России местные жители также предупреждают о долгом ожидании желающих помянуть усопших. Фото: читателя «ПЗГ».