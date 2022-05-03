В Карелии пройдет День единого приема граждан

В мэрии карельской столице 21 мая с 11:00 до 18:00 пройдет День единого приема граждан и представителей организаций, сообщает пресс-служба администрации. Предварительная запись будет открыта 4, 5 и 6 мая с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону: 8 (8142) 71-35-55. В администрации напоминают, что на прием необходимо являться с личными документами.

По информации пресс-службы правительства республики глава региона Артур Парфенчиков также примет участие в Едином дне приема. К нему можно записаться в эти же дни в указанное время по телефлнам: 8 (8142) 799- 467; 799-482; 799-430.

Кроме того, в этот же день в районах республики приемы проведут руководители министерств и ведомств. Напомним, что на прием необходимо приходить с личными документами. Фото: bezformata.com.