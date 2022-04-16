На пяти улицах Петрозаводска из-за аварии пропало электричество

В столице республики в 7:00 произошла авария на сетях компании «ОРЭР-Петрозаводск», в результате которой жители 20 домов на пяти улицах оказались без света. Об этом сообщили Единой дежурной диспетчерской службе города.

Ремонтная бригада в течение нескольких часов устраняла причины аварии, из-за которой пропало электричество на пр. Александра Невского, ул. Волховской, наб. Гюллинга, ул. Коммунистов и ул. Правды.

Как сообщил дежурный диспетчерской службы, в 10:05 подача электроэнергии была восстановлена. Фото: pixabay.