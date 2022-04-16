16 апреля 2022, 09:22
Росгвардейцы Карелии 350 раз выезжали по тревожным сигналам
Четверо среди задержанных правоохранителями подозреваются в преступлении
За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совершили 350 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В 18 случаях были пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии также рассказали, что за данный период было задержано и переданы для разбирательства в полицию 17 правонарушителей. Кроме того, по подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека.
Напомним, вневедомственная охрана Карелии осуществляет защиту от посягательств злоумышленников всех видов собственности: учреждений, квартир, коттеджей, гаражей. Фото: Росгвардия.