Мужчина погиб на пожаре в поселке Повенец

Пожар вспыхнул в пятницу, 15 апреля, в одной из квартир деревянного двухэтажного дома в поселке городского типа Повенец. В результате погиб человек, сообщили в «ОПС Медгора».

Несчастье случилось в восьмиквартирном жилом доме на улице Ленина. Тушить огонь выехали дежурные караулы из Пиндушского и Повенецкого подразделений.

Пожарные взяли огонь под контроль и отстояли дом. Пришлось использовать аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Выгорела квартира на втором этаже, площадь повреждений составила порядка 30 квадратных метров.

На пепелище нашли тело мужчины, предположительно это хозяин квартиры, где произошел пожар. Причины возгорания сейчас устанавливают. // Фото: «ОПС Медгора»/Вконтакте