Вандалы обломали верхушки елей у мемориала в Петрозаводске

Ели, которые в прошлом году посадили около мемориала на Зарецком кладбище, сломали неизвестные вандалы. В Минприроды Карелии сообщили, что кто-то повредил деревья, появившиеся на братской могиле павших воинов.

Там прошла акция «Сад памяти», высадили 20 елей. У них сломали стволы и обломали верхушки, это заметили 14 апреля. Сотрудники Минприроды РК обратились в полицию и мэрию с просьбой принять меры.

Сейчас решают вопрос о возможности установки круглосуточного видеонаблюдения около мемориала. // Фото: Минприроды Карелии/ВКонтакте