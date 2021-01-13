На предприятиях Segezha Group проходит цифровая трансформация

На Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате, в ООО «Сегежская упаковка» и лесозаготовительных филиалах Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая система управления предприятием на базе SAP S/4HANA. Подрядчиком и консультантом по внедрению SAP стала компания BearingPoint.

Система SAP S/4HANA построена на централизованной архитектуре единой базы данных для всех предприятий Segezha Group в регионах присутствия и управляющей компании. Летом прошлого года новая система управления SAP S/4HANA стартовала на ООО «Вятский фанерный комбинат» и в подразделениях лесозаготовки в Кировской области. В январе 2021 года система заработает на Лесосибирском ЛДК №1 в Красноярском крае и во всех его филиалах по лесным ресурсам.

Особенностью проектов на Сегежском ЦБК и «Сегежской упаковке» стала интеграция SAP S/4HANA с системами управления производственными процессами, а также внедрение новой MES-системы в рамках проекта автоматизации. Важной задачей MES TIETO является управление раскроем бумажных рулонов при формировании единого оптимального графика производства совместно для целлюлозно-бумажного комбината и конвертингового производства.

Цифровизация коснулась всех видов деятельности компании - от управления производством, ремонтами и снабжением, складской и транспортной логистикой, проектами строительства, финансов и отчетности. В управлении складами и техобслуживании оборудования обеспечена поддержка мобильных устройств. В команде проекта SAP работают более 1000 сотрудников Segezha Group.

«Продолжение комплексной программы цифровой трансформации именно на Сегежском ЦБК и «Сегежской упаковке» – это практическое подтверждение приверженности стратегии комплексной цифровизации Segezha Group. Мы продолжаем уникальный многоэтапный проект и запустили систему управления, несмотря на серьезные внешние ограничения, охватившие весь мир. Сегежский ЦБК является флагманом Группы, подготовка к старту заняла существенное время, потребовала максимальной концентрации усилий, так как в ноябре - декабре у нас происходит пик отгрузок продукции клиентам и любые сбои могли бы привести к серьезным убыткам и потерям имиджа надежного партнера»,

– отметил вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.

В дальнейших планах компании – тиражирование решения на все предприятия в регионах присутствия Segezha Group. Цифровая трансформация затронет бизнес-планирование, развитие системы управления персоналом и промышленной безопасности, экологии и охраны труда.