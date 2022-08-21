Завтра на планерке в мэрии обсудят газификацию Петрозаводска. Совещание начнется в 10:00, сообщили в администрации города.

В том числе с докладом должен выступить Павел Блатков - заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» по инвестициям и строительству.

Докладчиком станет также министр строительства РК Виктор Россыпнов. Он расскажет о преимуществах подключения многоквартирных домов к природному газу с одновременным капремонтом внутридомовых систем газоснабжения.

Совещание будут транслировать в группе администрации Петрозаводска в социальных сетях. // Фото: pxhere.com