21 августа 2022, 15:40
На планерке в мэрии обсудят газификацию Петрозаводска
Подключение домов к газу станет темой еженедельного совещания
Завтра на планерке в мэрии обсудят газификацию Петрозаводска. Совещание начнется в 10:00, сообщили в администрации города.
В том числе с докладом должен выступить Павел Блатков - заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» по инвестициям и строительству.
Докладчиком станет также министр строительства РК Виктор Россыпнов. Он расскажет о преимуществах подключения многоквартирных домов к природному газу с одновременным капремонтом внутридомовых систем газоснабжения.
Совещание будут транслировать в группе администрации Петрозаводска в социальных сетях. // Фото: pxhere.com