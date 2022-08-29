На петрозаводском кольце поймали предположительно пьяного водителя

По данным группы ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии», сегодня в районе 18.30 автоинспекторы поймали предположительнопьяного водителя. Произошло это на дорожном кольце Лесной-Лососинское.

«Походу, поймали пьяного за рулем, уехал на эвакуаторе»,

- сообщили в комментарии к посту.

Напомним, в минувшие выходные в Петрозаводске были выявлены восемь пьяных водителей. Фото: i-tc.ru. Видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.