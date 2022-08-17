На Перевалке открывается филиал поликлиники № 1

Это очень важный вопрос, который решило Министерство здравоохранения вместе с городской администрацией. Филиал рассчитан на жителей микрорайона Перевалка, а это почти 8000 человек. Особенно важно открытие филиала для людей старшего поколения из-за шаговой доступности поликлиники.

В подразделении поликлиники № 1 начнут прием терапевты, будет функционировать физиотерапевтический кабинет и осуществляться забор крови ежедневно по будням.

Филиал начнет свою работу 1 сентября этого года.

«Для социально-экономического развития города Петрозаводска, безусловно, очень важно, что вновь открывает свою работу медучреждение на улице Зеленной», - прокомментировала депутат Петросовета Оксана Политова. (Видео)