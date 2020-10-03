На острове в Ладожском озере создадут охраняемую территорию

На крупнейшем острове Ладожского озера Риеккалансари планируют создать особо охраняемую территорию. Это связано с реализацией масштабного инвестиционного проекта по строительству туристско-рекреационного комплекса, сообщает администрация Сортавалы.

По информации чиновников, инвестор (кто это, пока не сообщается) планирует строительство комплекса туристского назначения, включая мини-гостиницу и гостевые дома,. Также в планах создать охотничье хозяйство, оборудовать пляж.

– Предусматривается разработка единый архитектурной концепции, которая будет увязана с окружающим ландшафтом, – отметили в мэрии Сортавалы.

В мэрии полагают, что реализация проекта будет способствовать развитию туристского комплекса, обеспечит число туристов и повысит занятость населения.

Фото: kamnevedy.ru