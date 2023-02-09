На месте ресторана «Петровский» появится культурное пространство

В самом центре Петрозаводска появится новое культурное пространство. Об этом сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

Новый объект планируют открыть в помещениях бывшего ресторана «Петровский». Запустить его должны до конца года.

По задумке, в новом культурном пространстве ремесленники и мастера карельской столицы смогут проводить мастер-классы, лекции, реализовывать свою продукцию. Помещение легко можно переоборудовать под проведение квестов, игр, встреч с деятелями культуры и науки, мини-концертов и театрализованных представлений.

Объект удобно расположен на пересечении туристических маршрутов, там есть возможность для остановки туристических автобусов. Согласно расчетам, новое культурное пространство сможет принимать до 40 тысяч гостей в год. // Фото управления пресс-службы главы РК