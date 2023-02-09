Работу водителей автобуса №14 проверили после жалоб петрозаводчан

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД и государственного автодорожного надзора провели совместный рейд. Поводом стали жалобы горожан на работу водителей автобуса №14, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Петрозаводчане жалуются на то, что водители не доезжают до конечной остановки автобуса. Специалисты во вторник проверили это. Подобное нарушение действительно было обнаружено.

В отношении водителя автобуса, изменившего маршрут, был составлен административный протокол. За такое нарушение предусмотрен административный штраф на водителя в размере одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.

В ГИБДД пообещали продолжить подобные проверки. // Фото Госавтоинспекции Петрозаводска