09 февраля 2023, 07:32
Одиннадцать новых медицинских объектов построят в Карелии в этом году
Министр здравоохранения республики перечислил населенные пункты, в которых появятся ФАПы и врачебные амбулатории
В 2023 году в Карелии построят девять фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Новые медицинские объекты появятся в РК по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Так, ФАПы откроют в поселках Лахколампи, Кедрозеро, Сосновый, Энгозеро, Кузема, Панозеро, Колежма, Новое Машезеро и Вирандозеро. Врачебные амбулатории появятся в Чалне и в Соломенном.
Все здания строятся по современным технологиям из карельских материалов и оснащаются оборудованием «под ключ». // Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com