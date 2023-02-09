Одиннадцать новых медицинских объектов построят в Карелии в этом году

В 2023 году в Карелии построят девять фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Новые медицинские объекты появятся в РК по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Так, ФАПы откроют в поселках Лахколампи, Кедрозеро, Сосновый, Энгозеро, Кузема, Панозеро, Колежма, Новое Машезеро и Вирандозеро. Врачебные амбулатории появятся в Чалне и в Соломенном.

Все здания строятся по современным технологиям из карельских материалов и оснащаются оборудованием «под ключ». // Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com