На месте кучи гниющей рыбы выросла свалка отходов лесопиления

В Прионежском районе была обнаружена куча рыбы. На появившуюся в мае в телеграме информацию отреагировали в Россельхозднадзоре. Свалку водных биологических ресурсов специалисты управления нашли в 4-х километрах от СНТ «Радуга» и 250 метрах от обочины Пиньгубского шоссе.

Арендатора участка, где нашли кучу гниющей рыбы, установили в миниприроды. Участок земли находится в аренде юрлица, занимающегося лесозаготовкой. В его адрес направили претензию о необходимости ликвидировать несанкционированное размещение отходов. Также было выдано предостережение о недопустимости нарушения правил утилизации биологических отходов.

17 июня специалисты Россельхознадзора вновь выезжали на участок. На месте несанкционированного складирования водных биологических ресурсов была обнаружена свалка отходов лесопиления (кора с примесью опилок), а также твердые бытовые отходы. Информацию направили в карельское минприроды для устранения захламления лесного участка. // фото «Петрозаводск говорит»