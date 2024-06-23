Подросток вступился за мать, ее сожитель пригрозил ножом

Подросток пожаловался в полицию на сожителя своей матери. Мужчина показывал нож и угрожал убийством. Разбиралась в произошедшем полиция.

По версии правоохранителей, 46-летний житель Кемского района на почве употребления алкоголя повздорил с сожительницей и ударил ее по голове.

Женщина обо всем рассказала старшему сыну. Подросток вступился за мать и предложил мужчине выяснить отношения на улице. Но мужчина разозлился, взял нож и стал угрожать. Юноша выбежал из квартиры, но спустя время вернулся. После этого все повторилось. Подросток вернулся домой, мужчина встретил его с ножом в руках и угрозами. Юноша вновь убежал и вызвал полицию. В отношении мужчины завели уголовное дело. Его рассмотрит суд. // фото «Петрозаводск говорит»