Один человек погиб в огненной аварии на трассе «Сортавала»

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись вечером 22 июня на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.

Грузовик находился на площадке отдыха при движении в сторону Северной столицы. С ним столкнулся легковой автомобиль. Произошел пожар.

После тушения было обнаружено обгоревшее тело на водительском сиденье, сообщили 47news в экстренных службах. С места ДТП была госпитализирована 33-летняя женщина-пассажир. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev