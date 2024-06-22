Часть улиц в Петрозаводске осталась без электричества

Сегодня в 15:50 в Петрозаводске часть улиц осталась без электричества. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, электроэнергия пропала в домах на улицах Мончегорской, Лермонтова, Котовского, Чехова, Ладожской, Лыжной, Сосновой, Ульянова и в ряде переулков. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время их окончания не называется. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus