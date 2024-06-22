22 июня 2024, 15:52
Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Петрозаводске
На Лесном проспекте не разъехались легковой автомобиль и мотоцикл
Вечером 20 июня в Петрозаводске в дорожной аварии пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, ДТП случилось в 22:12 на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской. Мотоцикл Yamaha столкнулся с автомобилем Lada Granta, который выполнял поворот.
В результате инцидента водитель мотоцикла получил травмы. Он был госпитализирован. // Фото ГАИ