Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Петрозаводске

Вечером 20 июня в Петрозаводске в дорожной аварии пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, ДТП случилось в 22:12 на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской. Мотоцикл Yamaha столкнулся с автомобилем Lada Granta, который выполнял поворот.

В результате инцидента водитель мотоцикла получил травмы. Он был госпитализирован. // Фото ГАИ