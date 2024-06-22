22 июня 2024, 14:47
Пассажирский поезд застрял в пути в Карелии
Состав Сортавала-Суккозеро задержался в пути более чем на два часа
Утром 22 июня в Карелии в пути застрял рельсовый автобус Сортавала-Суккозеро. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
По данным ОЖД, в 9:15 поезд встал на перегоне Аконъярви-Гимольская. Там он простоял 2 часа 10 минут. Это объяснили техническими неполадками.
На движение других поездов внештатная ситуация не повлияла. В ОЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. // Фото «Петрозаводск говорит»