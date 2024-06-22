22 июня 2024, 14:47
Происшествия

Пассажирский поезд застрял в пути в Карелии

Состав Сортавала-Суккозеро задержался в пути более чем на два часа

Утром 22 июня в Карелии в пути застрял рельсовый автобус Сортавала-Суккозеро. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, в 9:15 поезд встал на перегоне Аконъярви-Гимольская. Там он простоял 2 часа 10 минут. Это объяснили техническими неполадками.

На движение других поездов внештатная ситуация не повлияла. В ОЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. // Фото «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии