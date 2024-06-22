22 июня 2024, 11:57
Юноша пытался вынести алкоголь из магазина в Карелии
В Кондопоге росгвардейцы задержали несовершеннолетнего
В Кондопоге вечером 20 июня была нажата тревожная кнопка в одном из магазинов. На место выехала группа задержания Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Представители торговой точки рассказали стражам порядка, что несовершеннолетний покупатель пытался вынести из магазина без оплаты алкогольные напитки и семечки. Ущерб мог превысить 1000 рублей.
Подросток был задержан и передан инспектору по делам несовершеннолетних. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann