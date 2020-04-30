На майских праздниках можно будет пожаловаться на невывоз мусора

В период с 1 по 11 мая возможно увеличение объемов мусора, в связи с чем планируются дополнительные вывозы ТКО.

В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества предоставляемой коммунальной услуги жители Карелии могут обращаться к дежурным регионального оператора «АВТОСПЕЦТРАНС» с 09:00 до 17:00 по номерам телефонов, соответствующим районам проживания:

Медвежьегорский, Пудожский, Кемский

+7 921 800 82 63

Кондопожский, Пряжинский, Олонецкий, Калевальский, Сегежский

+7 921 229 48 02

Петрозаводск: Зарека, Голиковка, Ключевая, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Птицефабрика

Прионежский р-н: направления Деревянка, Деревянное

+7 921 222 68 01

Петрозаводск (Центр, Соломенное)

Прионежский р-н: направления Шуя, Заозерье, Вилга

+7 921 460 18 45

Сортавальский, Питкярантский, Лахденпохский, Суоярвский

+7 921 460 18 82

Костомукша, Муезерский, Лоухский, Беломорский

+7 921 222 79 89