На майских праздниках можно будет пожаловаться на невывоз мусора
В период с 1 по 11 мая возможно увеличение объемов мусора, в связи с чем планируются дополнительные вывозы ТКО.
В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества предоставляемой коммунальной услуги жители Карелии могут обращаться к дежурным регионального оператора «АВТОСПЕЦТРАНС» с 09:00 до 17:00 по номерам телефонов, соответствующим районам проживания:
Медвежьегорский, Пудожский, Кемский
+7 921 800 82 63
Кондопожский, Пряжинский, Олонецкий, Калевальский, Сегежский
+7 921 229 48 02
Петрозаводск: Зарека, Голиковка, Ключевая, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Птицефабрика
Прионежский р-н: направления Деревянка, Деревянное
+7 921 222 68 01
Петрозаводск (Центр, Соломенное)
Прионежский р-н: направления Шуя, Заозерье, Вилга
+7 921 460 18 45
Сортавальский, Питкярантский, Лахденпохский, Суоярвский
+7 921 460 18 82
Костомукша, Муезерский, Лоухский, Беломорский
+7 921 222 79 89