На лесных ламбах стали появляться маленькие зоны отдыха

На лесных ламбушках у Габозера, Вохтозера, на Варушке, где так любят отдыхать жители Ведлозера, представители ООО «Соломенский лесозавод» построили удобные скамейки со столами.

Огромная благодарность людям, которые сделали такую красоту на наших водоемах. Спасибо большое арендаторам лесных участков,

— благодарит предпринимателей местное население.

При этом и жители Ведлозера также приложили руку к небольшому благоустройству на Хрустальной ламбе. Евгений Николаевич Сухинин вместе с ребятами построил мостки. Теперь отдыхать в жаркий день у воды будет не только приятно, но и удобно. // фото: Татьяна Кириллова