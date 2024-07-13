13 июля 2024, 12:18
На лесных ламбах стали появляться маленькие зоны отдыха
Скамейки, столики и деревянный мостик сделаны для удобства отдыхающих и грибников
На лесных ламбушках у Габозера, Вохтозера, на Варушке, где так любят отдыхать жители Ведлозера, представители ООО «Соломенский лесозавод» построили удобные скамейки со столами.
Огромная благодарность людям, которые сделали такую красоту на наших водоемах. Спасибо большое арендаторам лесных участков,
— благодарит предпринимателей местное население.
При этом и жители Ведлозера также приложили руку к небольшому благоустройству на Хрустальной ламбе. Евгений Николаевич Сухинин вместе с ребятами построил мостки. Теперь отдыхать в жаркий день у воды будет не только приятно, но и удобно. // фото: Татьяна Кириллова