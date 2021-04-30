На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы

В Москве ночью прошла первая репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции 29 апреля участвовали 37 пеших расчетов, состоящих из более 12 тысяч человек, сообщает ТАСС. Механизированная колонна состоит из более 190 единиц военной и специальной техники, артиллерийских и ракетных систем, комплексов ПВО и техники специального назначения. Завершают прохождение техники бронемашины Росгвардии и военной полиции.

В параде впервые примет участие парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Будут расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих: от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

В Санкт-Петербурге также пройдут тренировки перед парадом. 30 апреля в 10:00 состоится репетиция с привлечением техники и авиации. Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади, генеральный прогон состоится 7 мая, передает «Фонтанка».

Отметим, что 9 мая в столице Карелии также состоится парад. В 11:00 по площади Кирова торжественным маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления ФСБ, МВД, МЧС, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы. Затем состоятся показательные выступления воспитанников спортивных школ города и начнется концерт. Программа праздника здесь. Кроме того в Петрозаводске в 22:00 прогремит салют. (Николай Корешков, riamo.ru)