Опубликована программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска опубликовала программу торжественных мероприятий, которые пройдут в столице Карелии 9 мая. В День Победы горожан ждут официальные церемонии, парад на площади Кирова и вечерний салют.

Мероприятия 9 мая начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов и венков к мемориальным комплексам «Аллея Памяти и Славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» и продолжатся в 10.15 у стелы «Город воинской славы».

В 11.00 по площади Кирова торжественным маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления ФСБ, МВД, МЧС, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы. После марша в 11.30 состоятся показательные выступления воспитанников спортивных школ города.

В 11.45 на площади Кирова начнется концертная программа «Песни, что вернулись к нам с войны». Откроет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Валентина Моисеева.

В 14.00 - традиционная массовая легкоатлетическая эстафета и республиканский фестиваль «Фитнес-прорыв».

С 14.00 до 15.00 у стелы «Город воинской славы» впервые пройдет поэтический марафон «Строки, опаленные войной» с участием лучших чтецов городского творческого проекта «Цена Победы».

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году будет вновь проходить в онлайн-формате. Присоединиться к шествию можно на сайте проекта. Начало трансляции - в 15.00.

На территории Зарецкого парка у реки Лососинки с 11.30 будут работать торговые ряды, ресторанный дворик, всех желающих угостят «солдатской кашей». Здесь же можно будет посетить выставку военных реликвий, поучаствовать в акции «Распишись за деда». Помимо этого, гости праздника узнают о работе полевой почты, побывают на мастер-классах «Военный треугольник», «Письмо с фронта», «Открытка к 9 мая».

В 13.00 на малой концертной площадке в пойме реки Лососинки стартует творческий марафон.

В 16.30 горожан приглашают присоединиться к музыкальному проекту «76 песен Победы». В праздничной программе: концертные номера творческих коллективов Петровского дворца, выступления участников городского патриотического фестиваля «Салют Победе!» (в 17.30), эстрадный концерт молодых исполнителей города (в 18.30), песенное поздравление от вокальной студии «Соло» (в 19.30), концерт Николая Пищулова и группы «Мысли вслух» (в 20.00).

Финалом творческого марафона в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» с программой «Песни Победы».

Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 фейерверком «Огни Победы». Фото rk.karelia.ru