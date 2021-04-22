Стоимость проезда на трех маршрутках Петрозаводска вырастет

В Петрозаводске вырастет стоимость проезда еще в трех автобусах. Это маршрутки №17, 27 и 29 перевозчика «ТосноАвто». Проезд подорожает в них с 26 апреля, сообщает мэрия города.

Компания уведомила администрацию Петрозаводска, что увеличит стоимость одной поездки на 4 рубля. Таким образом, проезд в этих автобусах теперь будет стоить 37 рублей.

Напомним, с 10 апреля до 37 рублей стоимость проезда подняли другие перевозчики, работающие на маршрутах № 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22.

Повышение цен на проезд вызвало бурю возмущения у горожан. В эти дни мэрия совместно с представителями ГИБДД, Минтранса и других органов власти проводит массовые проверки перевозчиков.