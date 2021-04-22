Сбер готов финансировать ESG-проекты на льготных условиях

Сбер готов финансировать проекты, связанные с защитой окружающей среды и решением социальных вопросов, на льготных условиях. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая в роли сомодератора сессии «Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности развития?» в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

Сбер, как крупнейший финансовый институт в стране, способствует развитию ESG-трансформации регионов через "зелёное" финансирование проектов, связанных с уменьшением воздействия на окружающую среду и решением социальных вопросов. Мы готовы кредитовать бизнес на льготных условиях, чтобы способствовать решению вопросов экологии и в целом ESG-трансформации как отдельных предприятий, так и целых отраслей. ESG-повестка для бизнеса — это не только вопрос ответственного поведения и доброй воли, но и вполне прикладной вопрос фундаментальной устойчивости и прибыльности. Чтобы реализовать обязательства перед клиентами, акционерами, сотрудниками и обществом, бизнес должен быть стабильным и устойчивым. Этому в свою очередь и способствует следование ESG-принципам,

- отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Накануне Сбер, ВЭБ.РФ и банк «Открытие» договорились профинансировать проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла, где будет применена новая технология, которая позволяет существенно снизить энергозатраты и выбросы парникового газа.

Со стороны государства нужны дополнительные стимулы для внедрения ESG-повестки на региональном уровне, поскольку не у всех регионов есть финансовая возможность проводить модернизацию инфраструктуры и производства в целях уменьшения экологического воздействия, пришли к выводу участники дискуссии.

Кроме того, необходимо учитывать специфику каждого региона, в том числе структуру цепочек поставок и создания стоимости, а это требует более детальной проработки механизмов внедрения ESG-повестки на региональном уровне.

Спикеры также сошлись во мнении, что отрабатывать такие механизмы следует в пилотных регионах, а государству — стимулировать инвестиции в ESG-трансформацию и технологии, соблюдая баланс стимулов и запретов. Кроме того, участники согласились с необходимостью усилить сотрудничество с международными экспертами для более полного соответствия российской практики международной ESG-повестке.