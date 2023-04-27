На концерте в Карельской филармонии будет звучать Just Bach (6+)

Музыканты покажут композитора без хрестоматийного глянца

Фото предоставлены БУ "Карельская госфилармония"

29 апреля концертом «Только Бах» в Карельской филармонии заканчивается «Путешествие по барочной Европе» в этом сезоне. На сцену Большого зала вновь поднимутся музыканты Ансамбля старинной музыки «Gnessin Baroque».

Клавесинистка Ольга Мартынова, скрипачка Марина Катаржнова и виолончелист Игорь Бобович не только исполнят бессмертные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, но и расскажут об истории их создания, курьезах, происходивших с первыми исполнителями 300 лет тому назад. Специальный гость концерта – флейтистка Диана Кривенко.

Дата концерта была выбрана не случайно, ведь на следующий день, 30 апреля, мир отмечает Международный день джаза. Что же общего между джазом и Бахом?

Некоторые музыковеды считают, что «весь джаз вышел из Баха». Великий композитор и сам был не прочь сымпровизировать и удивить публику каким-нибудь смелым музыкальным приемом. Гармония звуков, свобода импровизации, смелость экспериментов… Джазовые мотивы продолжают волновать сердца людей вот уже более века, а музыка великого немца – более трех веков. Меломаны утверждают, что от джаза, как и от органа - мурашки по коже, что даже в мессах Баха слышны диссонансы спиричуэлс.

Он говорил «Цель музыки — трогать сердца. Я не могу решить ничьих проблем. Но я могу создать музыку, которая подтолкнет людей к решению».

Ольга Мартынова и Марина Катаржнова уже хорошо известны петрозаводской публике, как признанные специалисты в области исторического исполнительства, педагоги, воспитавшие целую плеяду музыкантов, то специальный гость программы флейтистка Диана Кривенко приедет в столицу Карелии впервые.

Преподаватель по классу флейты знаменитой Московской школы имени Гнесиных Диана Кривенко принимала участие в таких знаковых международных фестивалях, как Фестиваль музыки и танца эпохи Возрождения «La Renaissanse», Международный фестиваль камерной музыки (Брухзаль, Германия), Международный музыкальный фестиваль Plectro de La Rioja (Испания) и других. На концертах Дианы теплый звук согревает любого слушателя, вне зависимости от температуры на улице и в зале.

Но главным героем концерта станет бессмертная музыка Баха. Музыканты покажут композитора без хрестоматийного глянца. Публика узнает, что великий Иоганн Себастьян имел множество друзей, любил хорошую компанию, вкусную еду – словом, был большим жизнелюбом.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии и в кассе (телефон 76-92-08).

На правах рекламы. БУ "Карельская госфилармония", ИНН 1001040248.