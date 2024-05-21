На коляску с двухлетним ребенком рухнуло дерево и придавило малыша

Рухнувшее дерево в Черняховске Калининградской области чуть не убило двухлетнего ребенка. Малыш был в коляске-велосипеде, когда на него упал ствол, сообщили в СУ СКР по региону.

Несчастье случилось днем 21 мая, мальчик пострадал, но остался жив. Его экстренно доставили в медучреждение с травмами. Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры ведут проверку.

Мама малыша рассказала «Клопс», что они приехали из Калининграда навестить бабушку мальчика. Во время прогулки на пересечении улиц Калининградской и Победы дерево упало на коляску-велосипед.

Ребенок очень испугался, он весь в ссадинах, мама тоже, велосипед раздавило. По словам 28-летней мамы малыша, у дерева был гнилой ствол. // фото: прокуратура Калининградской области