Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске и попало на видео

Вечером 21 мая в микрорайоне Кукковка столкнулись два легковых автомобиля. Фото и видео аварии опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент случился в 16:54 на пересечении улиц Ровио и Торнева. Судя по видео, один из водителей пытался проскочить на красный свет.

Обе машины получили механические повреждения. На месте ДТП работали бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте