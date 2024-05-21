21 мая 2024, 20:12
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске и попало на видео
Две легковушки врезались друг в друга на Кукковке
Вечером 21 мая в микрорайоне Кукковка столкнулись два легковых автомобиля. Фото и видео аварии опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Инцидент случился в 16:54 на пересечении улиц Ровио и Торнева. Судя по видео, один из водителей пытался проскочить на красный свет.
Обе машины получили механические повреждения. На месте ДТП работали бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте