Пенсионерка отдала аферистам огромную сумму и помогла обмануть другого

Пенсионерка в Лоухском районе стала жертвой телефонных мошенников. Они не только выманили у 66-летней женщины ее и кредитные деньги по стандартной схеме, но и сделали ее соучастницей другого преступления, сообщили в МВД Карелии.

Как обычно, позвонивший пенсионерке мошенник представился специалистом службы безопасности банка. Он сказал, что злоумышленники получили доступ к ее банковскому счету. Далее надо было перевести деньги на другой счет, якобы безопасный.

Женщина сначала перевела свои - накопления, 80 тысяч рублей. Потом ее убедили оформить и перевести кредиты. Ей пояснили, что тогда мошенники не смогут претендовать на получение заемных средств от ее имени.

Она перевела более 600 тысяч на имя некого Артема, но через некоторое время заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Сотрудники угрозыска также выяснили, что пенсионерку сделали соучастницей другого преступления. На ее счет перевели деньги другого обманутого россиянина. Их она также направила на продиктованный ей номер счета. // фото: freepik.com