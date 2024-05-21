Наркоторговец пытался спрятать в Петрозаводске почти 2 кг закладок

Петрозаводчанин планировал разложить в тайники почти два килограмма наркотиков. Сделать закладки ему не удалось, сообщили в прокуратуре Карелии.

Горожанин стал участником преступной группировки в марте прошлого года и получил по указанию ее лидера два килограмма наркотиков. Он должен был расфасовать запрещенные вещества и спрятать в разных местах карельской столицы.

Однако об этом узнали в региональном управления ФСБ и задержали злоумышленника. Запрещенные вещества у него изъяли. Дома у петрозаводчанина нашли еще 1,6 грамма наркотиков. Их он оставил для собственного употребления.

За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере 47-летнего мужчину приговорили к лишению свободы. Следующие 10 лет он проведет в колонии строгого режима. // фото: freepik.com