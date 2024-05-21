В заброшенной постройке в Пряже случился пожар

Днем 21 мая в Пряже случился пожар. Огонь вспыхнул в заброшенном строении, сообщили в ОПС по Пряжинскому району.

Вызов поступил в экстренную службу в14:55 во вторник. Оказалось, что на улице Гагарина вспыхнул мусор.

На место ЧП выехали трое пожарных на одной единице техники. Они быстро потушили огонь и не дали ему распространиться. Никто не пострадал. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте