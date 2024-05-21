21 мая 2024, 15:46
Работавший на огороде 13-летний школьник отрезал себе ногу
Мальчик перерезал ноги мотоблоком, одну удалили прямо на огороде
Школьник в Нижнесергинском районе Свердловской области остался без ноги, работая на огороде. Мальчик управлял мотоблоком и не совладал с техникой, передает Telegram-канал «Екатеринбург №1».
Тяжелым устройством 13-летнему ребенку перерезало обе ноги. Одну пришлось удалить прямо на участке, вторую пытаются спасти врачи.
По словам очевидца, у школьника началось заражение. Он в тяжелом состоянии, за жизнь мальчика борются медики. // фото: unsplash.com